【有線新聞】

台灣苗栗有住宅周二凌晨發生火警,造成五死一傷,當局正調查原因。

事發於苗栗頭份市,一幢三層高的住宅凌晨2時突然起火,消防破門進屋,戶主一家四口包括兩名年幼女童及另一名越南籍女子,獲救時已無生命跡象,最終證實不治。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。