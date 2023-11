【KTSF】

北卡羅萊納州一間高中週一有人用刀攻擊學生,導致一死一傷。

北卡州的Southeast Raleigh Magnet高中,在案發後一度封鎖到下午。

校方表示,學校的課後活動取消,週二會停課,亦會為有需要的學生提供輔導。

當地的Wake縣校區高層表示,會檢討校區的安全措施與程序,以作出必要的改變。

警方拘捕了一名涉案少年,案件動機仍有待調查。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。