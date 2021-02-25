舊金山市長到訪列治文區重申不裁減警察（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）列治文區近幾個月的入屋行劫及爆竊案都激增，市長布里德周三下區探訪商戶，並宣布多個執法部門將合作防止一些罪犯在假釋期間再犯案，布里德亦公開表示，絕不會裁減舊金山任何一名警員。

市長布里德說：「好消息是，很大機會，我們下星期會重開店內堂食，最多容納25%人數。」

布里德周三到訪列治文區Clement街，請餐館再堅持一下，舊金山下星期很大機會回到紅色抗疫級別，即是店內堂食可以重開。

布里德亦提及到治安問題，她表示，舊金山過去一年發生多宗針對亞裔長者的暴力罪案，當中不少疑犯都是假釋期間再犯案，因此市長宣布，多個執法部門，包括警察局、縣警局、地檢處，以及負責緩刑的部門同意建立一個溝通平台，當一發現有犯人在假釋期間再犯案，必須即時互相通報，另外如果警方認為有被捕犯人對社區有危險，可以與地檢處商量拘留他的可能。

布里德說：「因為襲擊市內任何一名長者，即是襲擊我們，我們都有責任。」

市府亦設立一個減少槍械暴力的計劃，由州府撥出150萬元，在未來3年找出市內一些高危的邊緣人士，透過服務及不同資源讓他們改過自新，計劃主要為在灣景區及訪谷區等一帶的非裔及拉美裔居民而設。

布里德表示，知道社區對於警察局有可能要解雇167名警員去平衡預算感到憂慮，因此她再次強調，社區仍需要警員，她不會解雇任何警員。

布里德說：「在我提出的預算裏，不只是承諾不會解雇警員，反而撥款招募更多學警，因為我們知道同樣有警員退休。」

過去幾個月，列治文區這裡的入屋行劫案及商店的爆竊案激增，市參事陳詩敏（Connie Chan）表示，很希望見到有懂講中英雙語的巡警在此巡邏，她亦指，警方正逐家逐戶聯絡商戶，希望互通資料，等一有事發生，可以立即通報。

邱一偉在Clement街經營一間中醫診所20多年，他表示，近來這一帶的治安差了很多，街上很多商戶都被爆竊及毀壞過，他的醫務所也不例外。

邱一偉說：「白天有非洲裔進來，到我醫務所把我的櫃台打開，把我的錢偷走了，一兩個月後，到我醫務所的房間，把我的手提電腦都拿了，拿了就大搖大擺的走出去，我們也不敢反抗，為什麼呢？我不知道他有沒有槍。」

陳詩敏說：「但不只是巡邏，而是我們的警員，應該要認識我們一些商家，讓他們了解我們商家的需要。」

Gaetano Caltagirone加入警隊26年，上星期六剛由Mission分局調來列治文區擔任新的分局長，他表示，已經有初步計劃去降低區內的財物盜竊案，具體的方案稍後會公布。

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