舊金山市長到訪列治文區重申不裁減警察（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)列治文區近幾個月的入屋行劫及爆竊案都激增,市長布里德周三下區探訪商戶,並宣布多個執法部門將合作防止一些罪犯在假釋期間再犯案,布里德亦公開表示,絕不會裁減舊金山任何一名警員。

市長布里德說:「好消息是,很大機會,我們下星期會重開店內堂食,最多容納25%人數。」

布里德周三到訪列治文區Clement街,請餐館再堅持一下,舊金山下星期很大機會回到紅色抗疫級別,即是店內堂食可以重開。

布里德亦提及到治安問題,她表示,舊金山過去一年發生多宗針對亞裔長者的暴力罪案,當中不少疑犯都是假釋期間再犯案,因此市長宣布,多個執法部門,包括警察局、縣警局、地檢處,以及負責緩刑的部門同意建立一個溝通平台,當一發現有犯人在假釋期間再犯案,必須即時互相通報,另外如果警方認為有被捕犯人對社區有危險,可以與地檢處商量拘留他的可能。

布里德說:「因為襲擊市內任何一名長者,即是襲擊我們,我們都有責任。」

市府亦設立一個減少槍械暴力的計劃,由州府撥出150萬元,在未來3年找出市內一些高危的邊緣人士,透過服務及不同資源讓他們改過自新,計劃主要為在灣景區及訪谷區等一帶的非裔及拉美裔居民而設。

布里德表示,知道社區對於警察局有可能要解雇167名警員去平衡預算感到憂慮,因此她再次強調,社區仍需要警員,她不會解雇任何警員。

布里德說:「在我提出的預算裏,不只是承諾不會解雇警員,反而撥款招募更多學警,因為我們知道同樣有警員退休。」

過去幾個月,列治文區這裡的入屋行劫案及商店的爆竊案激增,市參事陳詩敏(Connie Chan)表示,很希望見到有懂講中英雙語的巡警在此巡邏,她亦指,警方正逐家逐戶聯絡商戶,希望互通資料,等一有事發生,可以立即通報。

邱一偉在Clement街經營一間中醫診所20多年,他表示,近來這一帶的治安差了很多,街上很多商戶都被爆竊及毀壞過,他的醫務所也不例外。

邱一偉說:「白天有非洲裔進來,到我醫務所把我的櫃台打開,把我的錢偷走了,一兩個月後,到我醫務所的房間,把我的手提電腦都拿了,拿了就大搖大擺的走出去,我們也不敢反抗,為什麼呢?我不知道他有沒有槍。」

陳詩敏說:「但不只是巡邏,而是我們的警員,應該要認識我們一些商家,讓他們了解我們商家的需要。」

Gaetano Caltagirone加入警隊26年,上星期六剛由Mission分局調來列治文區擔任新的分局長,他表示,已經有初步計劃去降低區內的財物盜竊案,具體的方案稍後會公布。

