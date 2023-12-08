【全國新聞】德州法官容許一孕婦可基於「醫療例外」情況下墮胎

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德州實施全美最嚴厲的墮胎法例，幾乎禁絕所有的人工流產手術，只在極為特殊情況下才可以墮胎，德州一名法官週四打破這個局面。

31歲孕婦Kate Cox，她的胎兒患有遺傳性不正常的的染色體疾病，胎兒通常在出生之前或之後會死亡，懷孕也令Cox的生命有危險。

她的醫生表示，Cox的情況也會威脅到她將來的生育能力。

問題是，德州正實施全國最嚴厲的墮胎法例，禁止懷孕6星期的婦女墮胎，即使強姦和亂倫成孕也不例外，只有在極為特殊情況下才可以墮胎，而Cox現時正處於第二孕期，即懷孕大約20個星期。

德州奧斯汀一名法官週四裁定，Cox可以基於「醫療例外」情況獲准墮胎。

法官Maya Guerra Gamble說：「我即將頒布臨時禁止令，給予Cox夫婦和Karsan醫生，Cox太太渴望做家長，這法例可能會導致她失去生育能力，這令人震驚，也將會是真正的正義不保。」

Cox聞判之後顯得非常激動。

不過德州州府就作出反擊表示，Cox的案件並不符合州府對「醫療例外」的標準，德州司法部長Ken Paxton發聲明指，法官頒布這項臨時禁止令裁決，將不會令醫院、醫生或任何人可以逃避德州墮胎法例的民事和刑事責任，當中包括一級重罪檢控，和民事賠償不少過十萬元。

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