【全國新聞】德州法官容許一孕婦可基於「醫療例外」情況下墮胎

德州實施全美最嚴厲的墮胎法例,幾乎禁絕所有的人工流產手術,只在極為特殊情況下才可以墮胎,德州一名法官週四打破這個局面。

31歲孕婦Kate Cox,她的胎兒患有遺傳性不正常的的染色體疾病,胎兒通常在出生之前或之後會死亡,懷孕也令Cox的生命有危險。

她的醫生表示,Cox的情況也會威脅到她將來的生育能力。

問題是,德州正實施全國最嚴厲的墮胎法例,禁止懷孕6星期的婦女墮胎,即使強姦和亂倫成孕也不例外,只有在極為特殊情況下才可以墮胎,而Cox現時正處於第二孕期,即懷孕大約20個星期。

德州奧斯汀一名法官週四裁定,Cox可以基於「醫療例外」情況獲准墮胎。

法官Maya Guerra Gamble說:「我即將頒布臨時禁止令,給予Cox夫婦和Karsan醫生,Cox太太渴望做家長,這法例可能會導致她失去生育能力,這令人震驚,也將會是真正的正義不保。」

Cox聞判之後顯得非常激動。

不過德州州府就作出反擊表示,Cox的案件並不符合州府對「醫療例外」的標準,德州司法部長Ken Paxton發聲明指,法官頒布這項臨時禁止令裁決,將不會令醫院、醫生或任何人可以逃避德州墮胎法例的民事和刑事責任,當中包括一級重罪檢控,和民事賠償不少過十萬元。

