【全國新聞】通用流感疫苗快展開臨床試驗 未來或無須每年接種疫苗

December 8, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(CDC / DVIDS)

【KTSF 張擎鳳報導】

根據聯邦疾控中心，全國大部分地區的季節性流感病例持續上升，特別是在南部、西部和山區，衛生專家表示，接種流感疫苗是預防重症的最佳方法，而且在未來民眾可能不需要每年都接種疫苗。

雖然已經等了很久了，但通用流感疫苗的研究快將開始臨床試驗。

克利夫蘭診所疫苗開發全球總監Ted Ross說：「我們現在準備在人體測試疫苗，看看是否能得到與動物模型相同的反應。」

Ross是克利夫蘭診所疫苗開發全球總監，他的研究項目是嘗試製造一種不必每年生產的流感疫苗，它可以預防所有病毒株。

Ross說：「你不必等待特定季節，只要我們有長期的免疫力，那麼我們今年、明年、後年都會受到保護，而無需注射加強針。」

Ross希望這能鼓勵更多人接種疫苗，但病毒不會完全消失，他說既然它也存在於動物身上，疫苗必須每隔一段時間就更新一次。

Ross說：「我們現在已經完成了所有臨床前測試，正處於疫苗的製造階段，將於2024年和2025年進行人體試驗。」

這個冬季到目前為止，至少有180萬人感染流感，當中1萬7千人需住院治療，超過一千人死亡。

Ross表示，通用流感疫苗可能還需要約5年的時間，但他的團隊正在使用的新技術，也可用於研究其他病毒，例如COVID病毒。

Ross說：「它實際上能夠使疫苗更有效、更持久，並減少人們一生中需要接種的疫苗數量。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*