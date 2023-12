【全國新聞】通用流感疫苗快展開臨床試驗 未來或無須每年接種疫苗

【KTSF 張擎鳳報導】

根據聯邦疾控中心,全國大部分地區的季節性流感病例持續上升,特別是在南部、西部和山區,衛生專家表示,接種流感疫苗是預防重症的最佳方法,而且在未來民眾可能不需要每年都接種疫苗。

雖然已經等了很久了,但通用流感疫苗的研究快將開始臨床試驗。

克利夫蘭診所疫苗開發全球總監Ted Ross說:「我們現在準備在人體測試疫苗,看看是否能得到與動物模型相同的反應。」

Ross是克利夫蘭診所疫苗開發全球總監,他的研究項目是嘗試製造一種不必每年生產的流感疫苗,它可以預防所有病毒株。

Ross說:「你不必等待特定季節,只要我們有長期的免疫力,那麼我們今年、明年、後年都會受到保護,而無需注射加強針。」

Ross希望這能鼓勵更多人接種疫苗,但病毒不會完全消失,他說既然它也存在於動物身上,疫苗必須每隔一段時間就更新一次。

Ross說:「我們現在已經完成了所有臨床前測試,正處於疫苗的製造階段,將於2024年和2025年進行人體試驗。」

這個冬季到目前為止,至少有180萬人感染流感,當中1萬7千人需住院治療,超過一千人死亡。

Ross表示,通用流感疫苗可能還需要約5年的時間,但他的團隊正在使用的新技術,也可用於研究其他病毒,例如COVID病毒。

Ross說:「它實際上能夠使疫苗更有效、更持久,並減少人們一生中需要接種的疫苗數量。」

