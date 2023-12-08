【全國新聞】拉斯維加斯內華達大學槍擊案 其中一死者是華裔教授（視頻）

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週三發生的拉斯維加斯內華達大學槍擊案，三名遇難死者當中，有兩人的身份確認，其中一人是來自台灣的64歲華裔教授Jerry Chang。

兩名確認身份的死者都是教職員，其中來自台灣的張姓教授，是該校商學院教授，因為頭部槍傷致死。

當地華裔社區有民眾在臉書上披露，他的全名為Cha Jan Jerry Chang，畢業於台灣國立海洋大學，1993年來到美國擔任卡內基大學輔導員，2001年來到拉斯維加斯內華達大學，一路從助教做到教授，他的教學室就在槍擊案發生的大樓。

另一名死者則是該校助教Patricia Velez，第三名死者姓名尚未公布，但已經確認身份。

這宗槍擊案的槍手是67歲的Anthony Polito，他開槍打死三人，打傷一人，隨後他與警方駁火時被擊斃。

警方表示，仍在調查開槍動機，由於Polito是商業管理學教授，據報他向拉斯維加斯內華達大學遞交了申請，希望得到大學教授職位，但被拒絕，有可能是他犯案的動機。

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