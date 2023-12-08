【灣區新聞】聖荷西擬修例加重盜竊催化轉換器的懲罰（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西警方最近截獲一輛汽車，裡面有14個催化轉換器，但警方只可以沒收其中兩個，以及只能就兩個催化轉換器控告疑犯，現在有市議員提出修改法例，如果有人擁有來歷不明的汽車催化轉換器，數目越多，懲罰越重。

催化轉換器是汽車排放廢氣系統的重要部分，用來過濾有毒氣體，減少汽車廢氣的有害污染物，這個部件含貴重金屬，例如白金，因此成為匪徒切割偷竊的目標。

賊贓催化轉換器黑市售價每個250元左右，但車主往往要付出高昂代價，包括數千元安裝新的替代部件，以及在汽車修理期間交通安排受到影響。

南灣報章The Mercury News報導指出，聖荷西2021年至今接獲超過4000宗催化轉換器失竊的報告，上個月警方在市內截停一輛汽車後，發現裡面有14個催化轉換器，由於現行法例只允許執法人員扣查刻有汽車資料，例如車牌號碼的催化轉換器，所以在那次行動，警方只能夠沒收其中兩個刻有車主資料的催化轉換器，懷疑作為賊贓以及落案。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）和兩名市議員推動修改法例，擴大檢控範圍，如果成功的話，新法例將禁止任何人擁有來歷不明的催化轉換器，不論上面有沒有刻上汽車的資料，違例人士也會面對更重的懲罰，包括罰款，今年南加州洛杉磯市也通過類似的法例。

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