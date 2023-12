【灣區新聞】舊金山華裔女子命案 警方拘捕男疑犯（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

27歲的華裔女子Kimberly Wong在上星期四被舊金山(三藩市)警方發現陳屍在公寓內,警方指她死因可能跟家庭暴力有關,警方在週四早上拘捕她的男友。

舊金山警方上星期四晚接報到Presidio Heights Clay街一幢公寓,查看一名住客的人身安全時,發現Kimberly倒卧在現場。

警方指,死因可能與家暴有關,但無法透露更多細節。

舊金山警方兇殺案小組的調查人員經過調查後,鎖定29歲的Scott Fisher為有關人物,警方在週四上午10時25分左右,在Concord市以東將他逮捕,他因涉嫌謀殺,被扣押關入舊金山縣監獄。

根據法醫辦公室和選民名冊記錄,Kimberly Wong與一名男性伴侶住在Clay街3295號的一套公寓裡,據報Fisher是Kimberly的男友。

雖然已經逮捕涉嫌人士,但警方表示調查仍在進行,並敦促有此案信息的人,致電(415) 575-4444。

