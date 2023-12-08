【灣區新聞】舊金山華裔女子命案 警方拘捕男疑犯（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

27歲的華裔女子Kimberly Wong在上星期四被舊金山（三藩市）警方發現陳屍在公寓內，警方指她死因可能跟家庭暴力有關，警方在週四早上拘捕她的男友。

舊金山警方上星期四晚接報到Presidio Heights Clay街一幢公寓，查看一名住客的人身安全時，發現Kimberly倒卧在現場。

警方指，死因可能與家暴有關，但無法透露更多細節。

舊金山警方兇殺案小組的調查人員經過調查後，鎖定29歲的Scott Fisher為有關人物，警方在週四上午10時25分左右，在Concord市以東將他逮捕，他因涉嫌謀殺，被扣押關入舊金山縣監獄。

根據法醫辦公室和選民名冊記錄，Kimberly Wong與一名男性伴侶住在Clay街3295號的一套公寓裡，據報Fisher是Kimberly的男友。

雖然已經逮捕涉嫌人士，但警方表示調查仍在進行，並敦促有此案信息的人，致電(415) 575-4444。

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