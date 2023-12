【KTSF】

警方表示,拉斯維加斯內華達大學槍擊事件中的槍手是Anthony Polito,他開槍打死三人,打傷一人,隨後他同警方駁火時被擊斃。

拉斯維加斯警方表示,槍手是67歲的Polito,他是一名商業管理學教授,據報他向拉斯維加斯內華達大學遞交了申請,希望得到大學教授職位,但被拒絕,這可能是Polito犯案的動機。

Polito週三在拉斯維加斯內華達大學的學生會大樓附近開槍,導致3死一傷,傷者是一名教授,傷勢危殆,目前要住院留醫。

當局表示,所有受害者都是教職員,二男一女,三名死者當中有一名亞裔男人。

