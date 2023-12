【灣區新聞】Pinole警方提醒公眾避免陷入禮品卡騙局（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣Pinole警方在社交媒體分享短片,提醒公眾避免陷入禮品卡騙局。

一個全新的禮品卡騙局,促使東灣Pinole警方提醒居民在假期季節時,購買禮品卡要保持警惕。

Pinole警方表示,在當地的一間店舖,使用亞馬遜禮品卡作出示範。

警方指,騙徒會先進店,盜取禮品卡,然後利用加熱的方式拆開包裝,拿取禮品卡,並將卡的頂部剪除。

Pinole巡邏沙展Barry Duggan說:「他們所做的是切掉了卡的頂部,這是一個代碼可以讓受卡者取錢,然後他們拿住卡的下半部份,這意味著那張卡什麼都沒有,把卡放回包裝中重新貼好,就像這樣,一張全新的禮品卡,你還以為這是送人的聖誕禮物。」

警方指,騙徒做完以上一系列的舉動後,會將這張被剪了一半的禮物卡偷偷放回貨架上,等人購買和儲值,然後再盜用裏面的金額,而警方亦有一些方法,可以幫助市民避免在不知不覺中受騙。

Duggan說:「因此我們建議大家在購買禮品卡時,去感覺一下整張卡的大小,會與信用卡相同,亦可以在購買時問準商店的許可,拆除包裝,以確保整張卡完好在此。」

