【灣區新聞】Pinole警方提醒公眾避免陷入禮品卡騙局（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣Pinole警方在社交媒體分享短片，提醒公眾避免陷入禮品卡騙局。

一個全新的禮品卡騙局，促使東灣Pinole警方提醒居民在假期季節時，購買禮品卡要保持警惕。

Pinole警方表示，在當地的一間店舖，使用亞馬遜禮品卡作出示範。

警方指，騙徒會先進店，盜取禮品卡，然後利用加熱的方式拆開包裝，拿取禮品卡，並將卡的頂部剪除。

Pinole巡邏沙展Barry Duggan說：「他們所做的是切掉了卡的頂部，這是一個代碼可以讓受卡者取錢，然後他們拿住卡的下半部份，這意味著那張卡什麼都沒有，把卡放回包裝中重新貼好，就像這樣，一張全新的禮品卡，你還以為這是送人的聖誕禮物。」

警方指，騙徒做完以上一系列的舉動後，會將這張被剪了一半的禮物卡偷偷放回貨架上，等人購買和儲值，然後再盜用裏面的金額，而警方亦有一些方法，可以幫助市民避免在不知不覺中受騙。

Duggan說：「因此我們建議大家在購買禮品卡時，去感覺一下整張卡的大小，會與信用卡相同，亦可以在購買時問準商店的許可，拆除包裝，以確保整張卡完好在此。」

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