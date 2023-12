【KTSF】

美國媒體Politico引述兩名與中國高層有聯絡的知情人士透露,中國前外長兼國務委員秦剛在今年7月底在北京一家軍醫院去世。

消息指,他可能是死於自殺,也可能是死於酷刑虐待。

秦剛失踪一段時間後被革職,當局沒有說明原因,到現在也沒有露面。

有報導指,中國調查他在出任中國駐美國大使時的私生活,是否影響到中國的國家安全,外傳他在美國有一個私生子,而他也與中國防長李尚福革職,以及中國火箭軍被整肅有關。

