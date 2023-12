【全國新聞】密歇根州Oxford高中槍擊血案槍手被判終身監禁

【KTSF 張麗月報導】

兩年前在密歇根州Oxford高中發生的槍擊案,造成4名學生死亡,以及另外6個人和一名教師受傷,案中被告青年週五獲判終身監禁,不准假釋。

當法官在庭上講話時,現年17歲的被告Ethan Crumbley垂低頭,法官也撤銷辯方在最後關頭的求情,指被告是可以挽救的。

法官引用被告所講,「這是自己的錯,不是他人的錯」。

法官指出被告當天在近距離向同學開槍,等於是行刑處決、是虐待,他向大部份人開了多槍,是密歇根州史上最暴力的槍手。

在判刑之前,被告向法官承認,「自己是真正的壞人、自己做出沒有其他人做得出的可怕事情,他又說計劃做個好人」。

被告犯案時只得15歲,2012年聯邦最高法院裁定,判處一名未成年人士終身監禁,不准假釋,是過份和罕有的懲罰,而週五的判刑令本案被告成為第一個青少年罪犯接受原本建議的終身監禁判刑。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。