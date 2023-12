【財經新聞】美國失業率11月份跌至3.7% 低過市場預期

【KTSF】

聯邦勞工部週五公佈最新就業數據顯示,全國失業率11月份意外下跌,跌至3.7%,低過預期的3.9%。

11月份增加19.9萬份工作,多過市場預期,部份原因是,罷工的聯合汽車工人工會的員工重返工作崗位,職位增加最多的是醫療健保業,一共增加7.7萬份工作,其次是政府工,共增加近5萬份,政府工的人手已回復到疫情前水平,休閒和款待業也增加4萬份工作。

至於工人時薪增幅,11月份按年上升4.1%,按月就上升0.4%,這些升幅全部多過市場預期。

有分析指出,這份就業報告凸顯了勞工市場依然強勁,而失業率意外下跌,反映出勞工市場冷卻的程度並不如想像中這麽快,有可能令聯儲局保持利率在現時的水平更長時間。

