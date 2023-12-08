【財經新聞】美國失業率11月份跌至3.7% 低過市場預期

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聯邦勞工部週五公佈最新就業數據顯示，全國失業率11月份意外下跌，跌至3.7%，低過預期的3.9%。

11月份增加19.9萬份工作，多過市場預期，部份原因是，罷工的聯合汽車工人工會的員工重返工作崗位，職位增加最多的是醫療健保業，一共增加7.7萬份工作，其次是政府工，共增加近5萬份，政府工的人手已回復到疫情前水平，休閒和款待業也增加4萬份工作。

至於工人時薪增幅，11月份按年上升4.1%，按月就上升0.4%，這些升幅全部多過市場預期。

有分析指出，這份就業報告凸顯了勞工市場依然強勁，而失業率意外下跌，反映出勞工市場冷卻的程度並不如想像中這麽快，有可能令聯儲局保持利率在現時的水平更長時間。

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