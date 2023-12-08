【全國新聞】當局提醒消費者慎防騙徒用假二維碼竊取個資

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦貿易委員會（FTC）發出警告，指騙徒會用假的二維碼竊取個人資料。

消費者可以用商家所提供的二維碼，來完成各種事務，例如查看菜單和用手機付費。

但FTC提醒民眾，最近騙徒已經會發送短信或電郵給消費者，然後假裝他們是商家，並且說他們需要重新安排遞送包裹的日期，或你的帳戶有可疑活動，從而誘騙民眾掃描假的二維碼。

假的二維碼會讓消費者進入虛假網站，這樣騙徒就可以在消費者的電子產品上安裝惡意軟件，然後獲得消費者的個人信息。

CNET資深網路安全記者Bree Fowler說：「我們開始看到，騙徒會製作自己的貼紙或二維碼貼紙，並將其蓋過真實二維碼的貼紙之上，所以你認為你掃描的是真實的二維碼，但實際上是假的。」

FTC建議民眾不要掃描不明來歷訊息中的二維碼，要核實二維碼是否真的，檢查二維碼的網址，更新手機的操作系統，最後用強密碼和多重身份驗證。

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