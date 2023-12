【全國新聞】當局提醒消費者慎防騙徒用假二維碼竊取個資

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦貿易委員會(FTC)發出警告,指騙徒會用假的二維碼竊取個人資料。

消費者可以用商家所提供的二維碼,來完成各種事務,例如查看菜單和用手機付費。

但FTC提醒民眾,最近騙徒已經會發送短信或電郵給消費者,然後假裝他們是商家,並且說他們需要重新安排遞送包裹的日期,或你的帳戶有可疑活動,從而誘騙民眾掃描假的二維碼。

假的二維碼會讓消費者進入虛假網站,這樣騙徒就可以在消費者的電子產品上安裝惡意軟件,然後獲得消費者的個人信息。

CNET資深網路安全記者Bree Fowler說:「我們開始看到,騙徒會製作自己的貼紙或二維碼貼紙,並將其蓋過真實二維碼的貼紙之上,所以你認為你掃描的是真實的二維碼,但實際上是假的。」

FTC建議民眾不要掃描不明來歷訊息中的二維碼,要核實二維碼是否真的,檢查二維碼的網址,更新手機的操作系統,最後用強密碼和多重身份驗證。

