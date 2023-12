【KTSF】

舊金山(三藩市)Mission區9月時有人涉嫌刻意把一名正在上巴士的76歲婦女推倒,導致她頭部撞到地面失去知覺,警方在研究了閉路電視片段之後,拘捕一名涉案男子。

事發在9月7日,一名老婦在Mission街和16街交界處的巴士站上Muni巴士的時候,被一名男子推倒,老婦的頭部撞到路面,失去知覺。

警方認為閉路電視片段顯示,涉案男子在下車的時候,刻意用身體推倒老婦,受害人跌倒時喊叫的時候,涉案人也沒有停下。

警方在12月4日拘捕了46歲的Collin White,並將以襲擊他人和虐老的重罪,還有違反假釋的控罪將他起訴。

