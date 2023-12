【灣區新聞】Palo Alto女郵差被賊匪搶走郵政鎖匙和手機

【KTSF 尹晉豪報導】

南灣Palo Alto警方指,兩名男子搶劫一名50多歲的女郵差,疑犯搶走她的郵政鎖匙和手機,女郵差在事件中受傷。

搶劫案發生在週三下午2點左右,在Alma街3400號路段,警方表示,那名50多歲的女郵差當時正在派信,兩名男子走近她,要求她交出郵政鎖匙,當她拒絕時,其中一名男子將她推倒在地,並搶走她的鑰匙和手機。

警方指,女郵差被推跌時受傷,撞崩了一隻牙齒,臉部腫脹等。

警方表示,兩名疑犯是30多歲的拉美裔男子,其中一名身高約5尺8吋,另一名身高約5尺3吋,案發時兩人都穿著全黑衣服,戴著口罩。

當局指,賊人可以利用郵政鎖匙開啟郵政信箱,偷取信件,從而進行身份盜竊、詐騙及其他犯罪。

當局重申,未經授權持有郵政鎖匙屬於聯邦犯罪,一經定罪,最高可被判入獄十年。

美國郵政調查局鼓勵任何有相關資訊的人,致電(877) 876-2455提供資料,當局懸紅15萬元破案。

