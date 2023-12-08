【灣區新聞】Palo Alto女郵差被賊匪搶走郵政鎖匙和手機

December 8, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

南灣Palo Alto警方指，兩名男子搶劫一名50多歲的女郵差，疑犯搶走她的郵政鎖匙和手機，女郵差在事件中受傷。

搶劫案發生在週三下午2點左右，在Alma街3400號路段，警方表示，那名50多歲的女郵差當時正在派信，兩名男子走近她，要求她交出郵政鎖匙，當她拒絕時，其中一名男子將她推倒在地，並搶走她的鑰匙和手機。

警方指，女郵差被推跌時受傷，撞崩了一隻牙齒，臉部腫脹等。

警方表示，兩名疑犯是30多歲的拉美裔男子，其中一名身高約5尺8吋，另一名身高約5尺3吋，案發時兩人都穿著全黑衣服，戴著口罩。

當局指，賊人可以利用郵政鎖匙開啟郵政信箱，偷取信件，從而進行身份盜竊、詐騙及其他犯罪。

當局重申，未經授權持有郵政鎖匙屬於聯邦犯罪，一經定罪，最高可被判入獄十年。

美國郵政調查局鼓勵任何有相關資訊的人，致電(877) 876-2455提供資料，當局懸紅15萬元破案。

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