走進《灣區走走》的葡萄牙之旅,來到里斯本這座充滿歷史與美食的城市。在這趟雙牙之旅,我們一同走進了葡萄牙最具代表性的美食寶藏─葡式蛋撻的創始店,貝倫蛋撻店。葡式蛋撻的故事,源於遠古修道院的廚房。神秘的製作過程和不外傳的祕方,為這款美味甜點增添了一層神秘面紗。在里斯本這個歷史悠久的城市,蛋撻不僅是味覺的享受,更是一段承載著時光印記的回憶。如果您錯過了節目的精彩播出,別擔心!這裡有一個觀看的機會等著您。點擊立即回味美味,再次品味那段在葡萄牙留下的美好時光。觀眾的回饋是我們前進的動力,希望您能喜歡這場葡式蛋撻的美食之旅。

#KTSF #KTSF26台 #KTSF26 #26台 #灣區走走 #鄭家瑜 # 葡萄牙走走 # 葡式蛋撻 # 貝倫蛋撻店 # 葡萄牙美食 # 歷史之味 # 葡式蛋撻之旅

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。