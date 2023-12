【國際新聞】以色列稱數十名哈馬斯成員投降 哈馬斯否認說法

【有線新聞】

以色列總理內塔尼亞胡形容哈馬斯的終結已開始,哈馬斯則否認有數十名成員向以方投降。卡塔爾重申仍在斡旋,但未見雙方有停火意願。

以軍繼續在加沙南部汗尤尼斯與哈馬斯激戰,居民稱槍聲和爆炸聲持續了幾個小時。

以色列總理內塔尼亞胡在電視講話中表示,近日有數十名武裝分子投降,形容哈馬斯的終結已開始,呼籲其餘的人立即投降,不值得為哈馬斯領袖辛瓦爾犧牲。內塔尼亞胡亦在內閣會議預告之後戰鬥會更加激烈。

哈馬斯再發布與以軍戰鬥的片段,空襲以軍坦克。哈馬斯否認有成員投降,又稱在戰鬥中摧毀了過百輛以軍軍車,強調以色列不能用武力解救剩餘的人質,只能透過談判。

負責斡旋停火的卡塔爾首相穆罕默德表示,會繼續尋求停火換取釋放所有人質,但承認看不到雙方有此意願。

聯合國秘書長古特雷斯表示不會放棄呼籲停火。

美國國務卿布林肯則再呼籲以色列,採取更多措施保護平民,認為以方有意圖去保護,但成效並不明顯。

