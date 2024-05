【全國新聞】灣區以南Hollister市農場出產的有機合桃疑受大腸桿菌污染

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)發警告稱,灣區以南的Hollister市一間農場,出產的有機合桃懷疑受大腸桿菌污染,至今造成12人不適,7人病情嚴重,需要入院。

CDC週二發出警告指,在加州和華盛頓州,共有12人在吃了一批有機合桃後不適,當中7人病情嚴重,需要入院,大部分人都購買了散裝合桃,而這一批有機合桃,是Hollister市的Gibson Farms, Inc出產。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)表示,Gibson農場於上星期已自願回收有機輕半合桃和合桃仁。

政府表示,出售涉事合桃的商店,應要通知消費者回收的消息,如果消費者家裡有涉事的合桃,應該立即丟掉,並應該清潔存放合桃的地方。

