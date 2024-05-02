【全國新聞】灣區以南Hollister市農場出產的有機合桃疑受大腸桿菌污染

May 2, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

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(flydime / Wikipedia / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心（CDC）發警告稱，灣區以南的Hollister市一間農場，出產的有機合桃懷疑受大腸桿菌污染，至今造成12人不適，7人病情嚴重，需要入院。

CDC週二發出警告指，在加州和華盛頓州，共有12人在吃了一批有機合桃後不適，當中7人病情嚴重，需要入院，大部分人都購買了散裝合桃，而這一批有機合桃，是Hollister市的Gibson Farms, Inc出產。

聯邦食品及藥物管理局（FDA）表示，Gibson農場於上星期已自願回收有機輕半合桃和合桃仁。

政府表示，出售涉事合桃的商店，應要通知消費者回收的消息，如果消費者家裡有涉事的合桃，應該立即丟掉，並應該清潔存放合桃的地方。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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