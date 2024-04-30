【灣區新聞】聖荷西救世軍園區啟動改造計畫 未來十年提供74個臨時住房單位（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

位於聖荷西的救世軍園區週一宣布啟動一項改造計畫，準備在未來十年，提供74個臨時住房單位。

位於聖荷西北四街405號的救世軍園區，已經有60年的歷史，現在將迎來一項新的臨時收容所計劃。

聖塔克拉拉縣議員Cindy Chavez說：「這個救世軍的Emanuel House將被重新開發和改造，我們需要提供這些住房，給有緊急需要和過渡性住房的人。」

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）說：「這個長遠的願景，包括臨時住房、過夜收容所，而永久住房也是這願景的一部分，我們看到這些組成部分拼湊起來，允許某個人從紮營直接進來，從而安頓下來，連結到相關服務，甚至走向更為長久的住宿。」

包括聖荷西市長馬漢、聖塔克拉拉縣議員CindyChavez等多位民選官員，週一在救世軍園區共同宣布，將這裡全面翻新改造，這個計劃準備提供74個臨時住房單位，為期十年，也會為救世軍園區Emmanuel House現有居民提供服務。

項目還包括在Emmanuel House入口處興建另一個住房區，擴大青年充實、就業發展以及家庭服務相關的設施和計劃。

救世軍矽谷協調員Daniel Freeman說：「我們要做得不僅是未來60年，而是下一個140年，我們將通過希望之路來做到這一點，幫助人們擺脫危機和弱勢並走向穩定，我們對我們所服務的園區有願景，從提供住房到教育再到資源的服務，幫助解決年輕人到老年人的挑戰。」

這項四百萬元的計劃，是由聖塔克拉拉縣議員Cindy Chavez提出，並在4月16日獲得聖縣縣議會通過。

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