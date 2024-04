【灣區新聞】聖荷西救世軍園區啟動改造計畫 未來十年提供74個臨時住房單位（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

位於聖荷西的救世軍園區週一宣布啟動一項改造計畫,準備在未來十年,提供74個臨時住房單位。

位於聖荷西北四街405號的救世軍園區,已經有60年的歷史,現在將迎來一項新的臨時收容所計劃。

聖塔克拉拉縣議員Cindy Chavez說:「這個救世軍的Emanuel House將被重新開發和改造,我們需要提供這些住房,給有緊急需要和過渡性住房的人。」

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)說:「這個長遠的願景,包括臨時住房、過夜收容所,而永久住房也是這願景的一部分,我們看到這些組成部分拼湊起來,允許某個人從紮營直接進來,從而安頓下來,連結到相關服務,甚至走向更為長久的住宿。」

包括聖荷西市長馬漢、聖塔克拉拉縣議員CindyChavez等多位民選官員,週一在救世軍園區共同宣布,將這裡全面翻新改造,這個計劃準備提供74個臨時住房單位,為期十年,也會為救世軍園區Emmanuel House現有居民提供服務。

項目還包括在Emmanuel House入口處興建另一個住房區,擴大青年充實、就業發展以及家庭服務相關的設施和計劃。

救世軍矽谷協調員Daniel Freeman說:「我們要做得不僅是未來60年,而是下一個140年,我們將通過希望之路來做到這一點,幫助人們擺脫危機和弱勢並走向穩定,我們對我們所服務的園區有願景,從提供住房到教育再到資源的服務,幫助解決年輕人到老年人的挑戰。」

這項四百萬元的計劃,是由聖塔克拉拉縣議員Cindy Chavez提出,並在4月16日獲得聖縣縣議會通過。

