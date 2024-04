【KTSF 吳倩妤報導】

13億元Powerball多寳獎金得主之一週一現身領獎。

這位幸運兒是來自老撾的移民Charlie Saephan,住在俄勒崗州波特蘭市,他和太太以及當初出了100元一起購買多張獎券的好友平分,除稅後的4億2千2百萬元的獎金。

Charlie出席俄勒崗州彩票局的記者會上表示,他患癌八年,上星期才接受了最新的化療,這筆獎金除了可以令家人生活更好外,亦可以為自己找一位好的醫生。

