亞裔女子步出奧克蘭奶茶店後被賊人打劫（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

灣區再有亞裔成為罪案目標,一個亞裔女人周四在東灣奧克蘭(屋崙)Lake Merritt附近,一間奶茶店購物後,在店外被人打劫,奶茶店外的閉路電視拍攝到整個過程。

位於東12街的快可立,周四中午12時20分左右,監控錄像拍攝的片段顯示,一個女人步行到停在路邊的車上,一直在她車後等待的黑色汽車隨即開前到女人汽車旁邊,一個男人之後從乘客位下車,上前和女人短暫糾纏,之後搶走一些東西後,返回黑色車迅速離開。

View this post on Instagram A post shared by Quickly E. 12th (@quicklye12th)

奶茶店在社交網上載片段,同時附上短文說:「這是今天我們店外發生,亞裔被人針對,這是奧克蘭一直存在的問題,單在過去幾個星期,我們有多宗報導指亞裔,在我們社區被劫和毆打者必須停止」。

帖文還說,店主已經和受害人談過,她一切還好,但就似乎大受驚嚇。

片段到周五中午已有超過24,000人次觀看,目前不知道受害人有什麼損失,但有人在片段下的評論說,有關的車輛與奧克蘭附近一帶其他劫案有關。

KPIX本地5號電視台曾經向奧克蘭警察局查詢有關案件,但對方沒有回覆。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。