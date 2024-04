【灣區新聞】南灣Fremont聯合高中學區委員選舉改為分區選舉 有家長不滿抗議（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣的Fremont聯合高中學區上星期的學區委員會議,決定將原有的不分區選舉制度,改為分區選舉,引發部分家長抗議,最後導致警察進場抓人。

在星期三晚上的學區會議,學區委員一致同意,在今年11月的學區委員選舉,會從不分區改為劃分五個選區,以避免違反「加州投票權利法」而吃上官司。

Fremont高中學區共有五所高中,Cupertino、Fremont、Homestead、Lynbrook和Monta Vista,範圍橫跨南灣多個城市,共九千名學生。

上星期的學區會議,在三個建議選項中,對於修改後的地圖五和地圖六意見分歧,但學區委員一致投票支持地圖五,人口分佈最均勻,圖五平均值差異只有百分之四,同時將較小的社區聚集在一起,但將南Sunnyvale分割開來,因為投票居民密度最高。

北Sunnyvale主要是拉美裔,是受加州投票權利法保護的少數族裔,但學區從未有這一地區選出的學區委員,擔心這可能會引發訴訟。

五個選區分別是:

第一選區東Cupertino;

第二選區北Sunnyvale;

第三選區西Cupertino;

第四選區南Sunnyvale;

第五選區是西聖荷西和Santa Clara,以及部分Saratoga為主。

星期三有大批華裔家長出席反對圖五選項,也希望學區委員能夠延後決定,一位家長發言超過時間不肯下台,被警察帶走。

今年11月選舉將先選出第二及第五選區的學區委員。

版權所有,不得轉載。