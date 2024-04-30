【灣區新聞】南灣Fremont聯合高中學區委員選舉改為分區選舉 有家長不滿抗議（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

南灣的Fremont聯合高中學區上星期的學區委員會議，決定將原有的不分區選舉制度，改為分區選舉，引發部分家長抗議，最後導致警察進場抓人。

在星期三晚上的學區會議，學區委員一致同意，在今年11月的學區委員選舉，會從不分區改為劃分五個選區，以避免違反「加州投票權利法」而吃上官司。

Fremont高中學區共有五所高中，Cupertino、Fremont、Homestead、Lynbrook和Monta Vista，範圍橫跨南灣多個城市，共九千名學生。

上星期的學區會議，在三個建議選項中，對於修改後的地圖五和地圖六意見分歧，但學區委員一致投票支持地圖五，人口分佈最均勻，圖五平均值差異只有百分之四，同時將較小的社區聚集在一起，但將南Sunnyvale分割開來，因為投票居民密度最高。

北Sunnyvale主要是拉美裔，是受加州投票權利法保護的少數族裔，但學區從未有這一地區選出的學區委員，擔心這可能會引發訴訟。

五個選區分別是：

第一選區東Cupertino；

第二選區北Sunnyvale；

第三選區西Cupertino；

第四選區南Sunnyvale；

第五選區是西聖荷西和Santa Clara，以及部分Saratoga為主。

星期三有大批華裔家長出席反對圖五選項，也希望學區委員能夠延後決定，一位家長發言超過時間不肯下台，被警察帶走。

今年11月選舉將先選出第二及第五選區的學區委員。

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