【KTSF 周正鈞報導】

由於未有在包裝上聲明過敏原,超過8千磅的冷凍肉薄餅需要回收。

受影響的產品是畫面上的802 VT冷凍肉,脆皮手工製作木炭火烤薄餅,最佳使用日期為2024年4月25日。

美國農業部食品安全和檢驗服務部門表示,這些冷凍薄餅含有大豆,而產品標籤上未有列明。

這批薄餅在康涅狄格州、緬因州、麻省、新罕布什爾州、紐約州、羅德島州和佛蒙特州出售,目前沒有因錯誤標籤薄餅而導致不適的報告。

