【全國新聞】Kaiser Permanente發生資料外洩事件 受影響或多達1300多萬人（視頻）

Kaiser Permanente醫療集團發生資料外洩事件,會員使用Kaiser網頁或應用程式時,個人資料有可能披露給其他科技公司,受影響的會員多達1300多萬人。

Kaiser Permanente通知1340萬名現時以及從前的會員,他們的個人資料有可能外洩。

Kaiser表示,發現會員瀏覽Kaiser網頁或使用它們的應用程式時,跟蹤用戶瀏覽活動的cookies,將用戶的部分個人資料傳送給第三方科技平台,例如Google和X。

Kaiser表示,外洩的用戶資料,包括用戶的姓名,IP地址,如何瀏覽Kaiser的網站,包括時間和使用的關鍵詞。

但Kaiser強調,沒有洩漏用戶名username、密碼、工卡號碼、信用卡號碼和財務資料。

Kaiser表示,已經從他們的網站移除涉及資料外洩的軟件,而且沒有發現有個人資料被濫用。

