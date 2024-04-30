【灣區新聞】舊金山市府律師邱信福聯手大型線上零售商打擊非法車牌蓋（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山（三藩市）市府律師邱信福聯手大型線上零售商，共同打擊非法車牌蓋（license plate cover），邱信福週一宣布四家主要線上零售商，以禁止或嚴格限制銷售這些用來逃避執法的非法車牌蓋，與此同時，邱信福也談到奧克蘭（屋崙）機場改名問題訴訟的最新進展。

邱信福週一舉辦華文媒體圓桌論壇，談及他正推動的訴訟案件，包括奧克蘭機場改名爭議，邱信福表示，已正式代表舊金山針對奧克蘭機場改名問題，向營運奧克蘭機場的港務委員會提出訴訟，預料接下來被告方會有回應。

邱信福說：「我們預期接下來幾個星期內，奧克蘭會準備初始回應來因應我們的訴訟，我們也被分配到一名法官，該訴訟將會繼續。」

邱信福指出，目前已經有一家航空公司，使用舊金山灣奧克蘭國際機場的新名字，擔心對非英語的旅客會帶來困擾。

邱信福說：「如果你不說或寫英文將會極為困惑，我們預期旅客可能會錯過班機和轉機，發生意外造成經濟損失，將影響整個灣區的旅遊聲譽。」

另外，邱信福週一也宣布打擊違法的車牌蓋有重大進展，市面上違法的車牌罩有多種形式，像是電子車牌蓋，透過機械下拉式蓋子，或類似窗簾的機械裝置來隱藏車牌，駕駛時可以使用遙控器操控，或是可以冒煙、著色或變形的蓋子，導致難以讀取車牌號碼，還有用乙烯基包裹套件，將其真實車牌包裹在乙烯基蓋中，並更改顯示的車牌號碼。

邱信福說：「這些都是違法產品，駕駛人不應該用於他們的車輛，所有銷售平台也都不應該販售，使用更是違法的。」

警方通過辨識車牌尋找犯罪份子是一種重要的執法方式，不過街頭違法飆車，違反交通法規，或其他犯罪活動發生時，不法份子會透過車牌蓋，來逃避警方辨識並執法，而這些車牌罩在加州是違法的。

為了從根本上打擊，邱信福從去年11月開始去函給多個大型線上零售商，包括Amazon、eBay、Etsy和Walmart，希望業者停止向加州居民販售這些車牌掩蔽罩。

邱信福說：「在我們發出呼籲停止信件後，所有四家網上零售公司都同意與我們辦公室合作，關閉其在加州銷售這些產品的線上市場。」

在邱信福的推動下，Amazon已經在北美範圍禁止發布電子車牌蓋，還有乙烯基包裹車牌套件的銷售，並禁止向加州地址販售和運送會冒煙或變色的車牌蓋。

Walmart則是全面性的禁止電子車牌蓋銷售，也禁止販售會冒煙或變色的車牌蓋到加州的地址。

Etsy和eBay則是在全國範圍禁止販售電子車牌蓋、乙烯基包裹車牌蓋，以及冒煙的車牌蓋。

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