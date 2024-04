【灣區新聞】舊金山市府律師邱信福聯手大型線上零售商打擊非法車牌蓋（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)市府律師邱信福聯手大型線上零售商,共同打擊非法車牌蓋(license plate cover),邱信福週一宣布四家主要線上零售商,以禁止或嚴格限制銷售這些用來逃避執法的非法車牌蓋,與此同時,邱信福也談到奧克蘭(屋崙)機場改名問題訴訟的最新進展。

邱信福週一舉辦華文媒體圓桌論壇,談及他正推動的訴訟案件,包括奧克蘭機場改名爭議,邱信福表示,已正式代表舊金山針對奧克蘭機場改名問題,向營運奧克蘭機場的港務委員會提出訴訟,預料接下來被告方會有回應。

邱信福說:「我們預期接下來幾個星期內,奧克蘭會準備初始回應來因應我們的訴訟,我們也被分配到一名法官,該訴訟將會繼續。」

邱信福指出,目前已經有一家航空公司,使用舊金山灣奧克蘭國際機場的新名字,擔心對非英語的旅客會帶來困擾。

邱信福說:「如果你不說或寫英文將會極為困惑,我們預期旅客可能會錯過班機和轉機,發生意外造成經濟損失,將影響整個灣區的旅遊聲譽。」

另外,邱信福週一也宣布打擊違法的車牌蓋有重大進展,市面上違法的車牌罩有多種形式,像是電子車牌蓋,透過機械下拉式蓋子,或類似窗簾的機械裝置來隱藏車牌,駕駛時可以使用遙控器操控,或是可以冒煙、著色或變形的蓋子,導致難以讀取車牌號碼,還有用乙烯基包裹套件,將其真實車牌包裹在乙烯基蓋中,並更改顯示的車牌號碼。

邱信福說:「這些都是違法產品,駕駛人不應該用於他們的車輛,所有銷售平台也都不應該販售,使用更是違法的。」

警方通過辨識車牌尋找犯罪份子是一種重要的執法方式,不過街頭違法飆車,違反交通法規,或其他犯罪活動發生時,不法份子會透過車牌蓋,來逃避警方辨識並執法,而這些車牌罩在加州是違法的。

為了從根本上打擊,邱信福從去年11月開始去函給多個大型線上零售商,包括Amazon、eBay、Etsy和Walmart,希望業者停止向加州居民販售這些車牌掩蔽罩。

邱信福說:「在我們發出呼籲停止信件後,所有四家網上零售公司都同意與我們辦公室合作,關閉其在加州銷售這些產品的線上市場。」

在邱信福的推動下,Amazon已經在北美範圍禁止發布電子車牌蓋,還有乙烯基包裹車牌套件的銷售,並禁止向加州地址販售和運送會冒煙或變色的車牌蓋。

Walmart則是全面性的禁止電子車牌蓋銷售,也禁止販售會冒煙或變色的車牌蓋到加州的地址。

Etsy和eBay則是在全國範圍禁止販售電子車牌蓋、乙烯基包裹車牌蓋,以及冒煙的車牌蓋。

