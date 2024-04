【KTSF】

由於禽流感疫情由禽鳥蔓延至牧場,多個州的乳牛都驗出感染H5N1禽流感病毒,甚至超市的牛奶樣本,都驗出含有禽流感病毒,美國農業部表示,已開始檢測超市的牛肉,包括碎牛肉樣本,是否含有H5N1禽流感病毒。

農業部表示,正展開三個不同的牛肉安全研究,當局從發現有乳牛感染禽流感的州份,在超市買碎牛肉做檢測。

當局也從受感染的牛群中,從生病的牛隻身上採隻肌肉樣本做檢測。

另一項研究,則是把牛肉煮熟,在不同溫度下,檢驗有多少病毒被殺。

聯邦農業部表示,有信心牛肉供應安全,而且有多項措施保護消費者。

