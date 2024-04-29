【全國新聞】全美生育率有下降趨勢 報告指生育率是百多年以來最低

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF】

在過去數十年，全美生育率有下降的趨勢，一個最新報告指出，生育率是百多年以來最低。

根據聯邦疾控中心（CDC）的美國國家衛生統計中心的數據顯示，在2022年到2023年期間，生育數字下跌了3%，生育率低過2020年的最低比率，當年是每1,000名生育年齡的婦女，有56個嬰兒出生。

去年生育率再下降，平均每1,000名生育年齡的婦女，只有少過55名嬰兒出生，與此同時，婦女生育年齡有增長的趨勢，高齡產婦組別的生育率下降幅度較少。

最高生育率的年齡組別是30至34歲，每1,000名生育年齡的婦女之中，就有95個嬰兒出生。

40歲或以上的婦女組別是唯一一個生育率有上升趨勢的組別，每1,000名生育年齡的婦女之中，就有少過13個嬰兒出世，不過，這個組別生育率仍然低過所有其他組別的。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。