【全國新聞】全美生育率有下降趨勢 報告指生育率是百多年以來最低

在過去數十年,全美生育率有下降的趨勢,一個最新報告指出,生育率是百多年以來最低。

根據聯邦疾控中心(CDC)的美國國家衛生統計中心的數據顯示,在2022年到2023年期間,生育數字下跌了3%,生育率低過2020年的最低比率,當年是每1,000名生育年齡的婦女,有56個嬰兒出生。

去年生育率再下降,平均每1,000名生育年齡的婦女,只有少過55名嬰兒出生,與此同時,婦女生育年齡有增長的趨勢,高齡產婦組別的生育率下降幅度較少。

最高生育率的年齡組別是30至34歲,每1,000名生育年齡的婦女之中,就有95個嬰兒出生。

40歲或以上的婦女組別是唯一一個生育率有上升趨勢的組別,每1,000名生育年齡的婦女之中,就有少過13個嬰兒出世,不過,這個組別生育率仍然低過所有其他組別的。

