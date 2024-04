【灣區新聞】聯邦眾議員Adam Schiff在舊金山汽車遭爆竊（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦眾議員Adam Schiff週四經歷了舊金山(三藩市)惡名昭彰的汽車爆竊,竊賊偷走了他停在停車場車子裏頭的行李。

根據San Francisco Chronicle,竊賊從Schiff停在舊金山市中心停車場的車子裡偷走他的行李,而當天晚上,他在Burlingame要參加一個感謝支持者Joe Cotchett律師的餐宴。

因為行李被偷,導致Schiff只能穿襯衫和登山背心出席全部盛裝打扮的餐會。

Cotchett的媒體發言人Lee Housekeeper拍下了這張照片,並說這是舊金山歡迎人的方式。

近年來舊金山汽車爆竊案已經馳名全球,儘管數量近期有下降,但形象已難以挽回。

Schiff告訴Chronicle,他的行李被偷,但他此行是來感謝Cotchett,似乎想淡化車子遭到爆竊一事。

Schiff今年3月初選打敗其他兩位同僚,將在11月代表民主黨,競選已故聯邦參議員范士丹留下的遺缺。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。