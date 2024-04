【加州新聞】洛杉磯高等法院法官裁定加州SB 9法案違憲（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州2022年開始執行的SB 9法案,允許獨立住宅屋主將地分割建造兩棟房子,一個洛杉磯高等法院法官裁定SB 9法案違憲。

SB 9法案目的在填補加州房屋短缺,法案允許在一個獨立住宅土地上,建兩個獨立住宅單元。

不過這項法案遭受到郊區城市的反彈,認為郊區社區應該就是保留獨立住宅。

南加州五個城市,Redondo Beach、Whittier、Carson、Del Mar和Torrance,在2022年對州府提告,指法例違憲,干預地方政府在土地使用和規劃的權力。

法官同意原告的論據,關鍵在於州府有什麼權利干預地方政府,加州憲法要求阻礙地方政府控制權的州法例,必須展示在立法意圖和法例計設之間有合理關係。

就SB 9而言,明確意圖是提高住房負擔能力,法官Curtis Kin裁定,立法機關的意圖與設計不符,由於SB 9並不要求新建造的單位,要作為低於市場價格的可負擔單位,因此它與確保獲得可負擔房屋的情況,沒有「合理相關且充分定制」,因此裁定法案違憲。

目前裁決只適用於這五個城市,但預料法官下月做出的裁決,可能將適用於全加州的特許城市。

The Mercury News報導,加州有120個特許城市,包括舊金山、聖荷西和奧克蘭等等,特許城市在地方事務上享有更大權力,法律專家指,若下月法官做出的裁決適用範圍更廣泛,特許城市便不受SB 9法案規範。

目前州長辦公室並沒有針對判決做出回應,不過法案立法者已表示,會針對條文漏洞做出修改。

