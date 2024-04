【中國新聞】李強接見訪華馬斯克 讚Tesla為中美經貿合作範例　

【有線新聞】

總理李強接見訪華的Tesla創辦人馬斯克,稱公司在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功範例,內地同日宣布Tesla在上海出產的汽車符合國家數據安全要求,估計有利全面解除對旗下智能汽車的禁行限制。

李強會見相隔近一年後再次訪華的馬斯克,稱Tesla在中國成功發展,表明平等合作、互利共贏才最符合兩國根本利益,中國的超大規模市場始終向外資企業敞開,並言出必行,將在擴大市場准入,強化服務保障等方面繼續下功夫,為外資企業提供更優質營商環境,讓各國企業安心投資中國。

馬斯克則指上海超級工廠是公司表現最好的廠房,得益於中國團隊的勤勞和智慧,願同中方進一步深化合作,取得更多共贏成果。

Honored to meet with Premier Li Qiang. We have known each other now for many years, since early Shanghai days. pic.twitter.com/JCnv6MbZ6W — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2024

馬斯克今次訪華,據報是與中方官員討論尋求推出全自動駕駛系統。系統早在四年前面世,並在美國等地應用,但尚未在內地上市,小鵬汽車等中國競爭對手則已推出類似的智能駕駛軟件。

馬斯克同時希望中方批准將公司在中國收集的數據轉移海外,用作訓練自駕技術演算。Tesla目前按照中方規定,將所有數據存放在上海,未有傳送回美國。

馬斯克今次行程正值北京國際汽車展覽會舉行,但Tesla在2021年後沒有再參展,李強同日在展覽會參觀,稱中國的智能網聯新能源汽車發展勢頭強勁,在市場競爭、開放合作中形成領先優勢,要繼續努力保持優勢。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。