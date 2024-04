【有線新聞】

美國總統拜登出席白宮記者協會晚宴,再次拿自己及對手、前總統特朗普的年齡開玩笑,又取笑對方得不到前副手的支持。

美國總統拜登:「2024年大選正如火如荼進行,對,年齡是一個問題,我是成年人,卻與一個6歲小孩對賽,我感覺好極,真的很棒,年齡是我們唯一的共通點,我的副總統確實支持我的。」

拜登又批評特朗普毫不掩飾攻擊民主,聲言要復仇,必須要認真看待。

大批示威者在晚宴舉行的酒店附近,抗議拜登政府應對加沙衝突的政策及傳媒的報道手法。

