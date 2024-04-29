【全國新聞】美國至少三人接受「吸血鬼療法」美容注射後感染愛滋病

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【KTSF】

聯邦疾控中心（CDC）發出警告，首次證實至少有3宗接受「吸血鬼療法」美容注射後，感染愛滋病的案例。

聯邦疾控中心指，3宗感染個案都是在新墨西哥州一間非法經營的美容中心接受注射，三名婦女在接受注射後，感染了愛滋病毒，懷疑血漿受到不明來源污染，並指中心的感染管控不安全，像是有重複使用跡象的血瓶和針頭，試管及注射劑等未有加上標注，隨便與食物一同放在雪櫃，亦未有看到中心裝設高壓消毒設備，不排除還有其他感染個案。

而調查人員也確認，至少有兩個顧客在光顧該中心之前，已經檢測出愛滋病毒呈陽性。

「吸血鬼療法」是一種皮膚美容注射療法，目的是減少皺紋和去除暗瘡疤痕，這種療法涉及抽取自身含有豐富血小板的血漿，經過處理後，再注射到美容或損傷位置。

專家表示，本來該療程的風險很低，建議消費者為保障自己的安全，要確保前往的機構有牌照，並且要確保針頭和其他一次性用品是從未開封的包裝中取出來。

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