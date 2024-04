【全國新聞】全美各地大學生對巴勒斯坦與加沙的聲援示威浪潮持續

【KTSF】

全美各地大學生對巴勒斯坦與加沙的聲援示威浪潮持續,史丹福大學有新設的示威營地,在加大柏克萊分校學生就繼續紮營示威,學生說,在解決問題前不會停止示威。

在加大柏克萊分校,示威學生繼續在Sproul廣場紮營,就像全美各大學現在發起的示威活動一樣,他們的訴求是希望校方從與投資以色列政府有關的公司撤資。

加大柏克萊分校學生Yazen Kashlan說:「在解決這些問題之前,我們不會罷手,我們希望這些問題能夠得到解決,我們不需要待在這裏長期施壓息。」

北加州的Cal Poly州立理工大學Humboldt分校,由於校園被示威者佔據,至少兩棟校園大樓需要關閉,課堂改為網上授課,直到本學期完結。

