【全國新聞】全美各地大學生對巴勒斯坦與加沙的聲援示威浪潮持續

April 29, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(WILX)

【KTSF】

全美各地大學生對巴勒斯坦與加沙的聲援示威浪潮持續，史丹福大學有新設的示威營地，在加大柏克萊分校學生就繼續紮營示威，學生說，在解決問題前不會停止示威。

在加大柏克萊分校，示威學生繼續在Sproul廣場紮營，就像全美各大學現在發起的示威活動一樣，他們的訴求是希望校方從與投資以色列政府有關的公司撤資。

加大柏克萊分校學生Yazen Kashlan說：「在解決這些問題之前，我們不會罷手，我們希望這些問題能夠得到解決，我們不需要待在這裏長期施壓息。」

北加州的Cal Poly州立理工大學Humboldt分校，由於校園被示威者佔據，至少兩棟校園大樓需要關閉，課堂改為網上授課，直到本學期完結。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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