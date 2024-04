【灣區新聞】在灣區買房或租房 哪一個較省錢（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區的房價和房租都高,買房或是租房哪一個比較省錢?

在一份最新租房比買房便宜的前十個城市名單,灣區兩大都會區上榜,根據Realtor.com的數據,南灣首購房的租金中位數,在2月是3,206美元,相同的房子每個月的房貸是5,986元,差異高達86.7%。

儘管灣區房租不斷上漲,房價有所放緩,但是明顯租比買便宜。

灣區其他地區,租金中位數略低,為2,815美元,而買房每月成本為5,504美元,相差95.5%。

而租房比買房省錢十大都會清單,排名第一的是德州奧斯汀,Round Rock-Georgetown都會區,租房每月可節省2,165美元,租和買相差141.5%。

第二是華盛頓州的西雅圖-Tacoma-Bellevue都會區,租房每月省下2,422美元。

舊金山-奧克蘭-柏克萊都會區排第四,租比買每月便宜2,689美元,相差95.5%。

洛杉磯-Long Beach-Anaheim排第五,聖荷西-Sunnyvale-聖克拉拉排第六,租比買便宜2,780美元,差距86.7%。

