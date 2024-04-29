【灣區新聞】在灣區買房或租房 哪一個較省錢（視頻）

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 萬若全報導】

灣區的房價和房租都高，買房或是租房哪一個比較省錢？

在一份最新租房比買房便宜的前十個城市名單，灣區兩大都會區上榜，根據Realtor.com的數據，南灣首購房的租金中位數，在2月是3,206美元，相同的房子每個月的房貸是5,986元，差異高達86.7%。

儘管灣區房租不斷上漲，房價有所放緩，但是明顯租比買便宜。

灣區其他地區，租金中位數略低，為2,815美元，而買房每月成本為5,504美元，相差95.5%。

而租房比買房省錢十大都會清單，排名第一的是德州奧斯汀，Round Rock-Georgetown都會區，租房每月可節省2,165美元，租和買相差141.5%。

第二是華盛頓州的西雅圖-Tacoma-Bellevue都會區，租房每月省下2,422美元。

舊金山-奧克蘭-柏克萊都會區排第四，租比買每月便宜2,689美元，相差95.5%。

洛杉磯-Long Beach-Anaheim排第五，聖荷西-Sunnyvale-聖克拉拉排第六，租比買便宜2,780美元，差距86.7%。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。