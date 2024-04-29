【灣區新聞】奧克蘭International大道常有性工作者兜客 居民不滿稱影響市容

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奧克蘭（屋崙）International大道一帶街頭非法賣淫愈見猖獗，衣著暴露的性工作者，在光天化日之下兜攬生意，引起居民不安以及影響市容，呼籲當局採取措施。

奧克蘭San Antonio社區的居民要求該市對猖獗的賣淫，和色情人口販賣採取行動，居民週六在13街夾international Boulevard舉行會議，正當民選官員談及措施和解決方案同時，就在會場對面，兩名衣著暴露的性工作者在繁忙的街上兜攬生意。

高中生Trang Nguyen說：「每天都看到這一幕，我們忘了這裡不該發生這種事情，只想著這裡是奧克蘭這很正常。」

很多附近鄰居表示，街上看到衣著非常暴露的性工作者已經很平常。

Trang說：「我和朋友拿這個開玩笑，你就可以了解這是多麼平常。」

週六的里民大會上，居民要求當局對淫媒和嫖客執法，因為目前州法律不允許警察逮捕性工作者，警察只能開車四處巡邏，試圖嚇走嫖客。

市參事Nikki Bas代表奧克蘭非法賣淫最嚴重的地區，她指，市議會成員和地檢官等都表示會與社區合作，但至今還沒有付諸行動。

但她相信新的合作關係，將改善街道問題，她表示將致力提供解決方案，並改善環境。

去年，市府在奧克蘭的賣淫黑點東15街設置路障，阻礙嫖客行駛、阻止非法賣淫活動，居民指方法奏效，但最終只是將這群性工作者趕回到International大道。

很多住在International大道的居民說，他們覺得在自己家裡都像是囚犯，小孩必須經過這群性工作者才能進出。

高中生Trang在台上分享時說，去年一個下午，當她步行去一間店舖時，有人開著一輛大貨車尾隨她，並試圖綁架她，幸好一位好心人幫助她、協助她報警，而她認為該案件與色情人口販賣活動有關。

Trang說：「我在自己家附近，都不能自由行走，總是要往後看，總是要帶著胡椒噴霧，還買了電擊槍。」

民選官員在會議上作了承諾，但Trang就表示，空談是沒有用，她只相信結果，她說對解決這個問題並不樂觀，但還是希望至少有所改善。

民選官員表示，他們正在努力部署新計劃，但仍然需要一些時間，才能在街頭看到成效。

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