【灣區新聞】奧克蘭International大道常有性工作者兜客 居民不滿稱影響市容

奧克蘭(屋崙)International大道一帶街頭非法賣淫愈見猖獗,衣著暴露的性工作者,在光天化日之下兜攬生意,引起居民不安以及影響市容,呼籲當局採取措施。

奧克蘭San Antonio社區的居民要求該市對猖獗的賣淫,和色情人口販賣採取行動,居民週六在13街夾international Boulevard舉行會議,正當民選官員談及措施和解決方案同時,就在會場對面,兩名衣著暴露的性工作者在繁忙的街上兜攬生意。

高中生Trang Nguyen說:「每天都看到這一幕,我們忘了這裡不該發生這種事情,只想著這裡是奧克蘭這很正常。」

很多附近鄰居表示,街上看到衣著非常暴露的性工作者已經很平常。

Trang說:「我和朋友拿這個開玩笑,你就可以了解這是多麼平常。」

週六的里民大會上,居民要求當局對淫媒和嫖客執法,因為目前州法律不允許警察逮捕性工作者,警察只能開車四處巡邏,試圖嚇走嫖客。

市參事Nikki Bas代表奧克蘭非法賣淫最嚴重的地區,她指,市議會成員和地檢官等都表示會與社區合作,但至今還沒有付諸行動。

但她相信新的合作關係,將改善街道問題,她表示將致力提供解決方案,並改善環境。

去年,市府在奧克蘭的賣淫黑點東15街設置路障,阻礙嫖客行駛、阻止非法賣淫活動,居民指方法奏效,但最終只是將這群性工作者趕回到International大道。

很多住在International大道的居民說,他們覺得在自己家裡都像是囚犯,小孩必須經過這群性工作者才能進出。

高中生Trang在台上分享時說,去年一個下午,當她步行去一間店舖時,有人開著一輛大貨車尾隨她,並試圖綁架她,幸好一位好心人幫助她、協助她報警,而她認為該案件與色情人口販賣活動有關。

Trang說:「我在自己家附近,都不能自由行走,總是要往後看,總是要帶著胡椒噴霧,還買了電擊槍。」

民選官員在會議上作了承諾,但Trang就表示,空談是沒有用,她只相信結果,她說對解決這個問題並不樂觀,但還是希望至少有所改善。

民選官員表示,他們正在努力部署新計劃,但仍然需要一些時間,才能在街頭看到成效。

