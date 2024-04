【KTSF】

隨著全美各地大學生對巴勒斯坦與加沙的聲援示威浪潮不斷擴大,示威者的反猶太言行也越來越引起關注,哥倫比亞大學一名學生抗議活動的領袖,1月份時發出仇恨猶太的暴力言論,有關片段近日流出,立即引來白宮嚴厲的抨擊。

該名學生領袖名為Khymani James,他在1月時聲稱猶太復國主義者不配生存,而他鬥爭是為殺人而不是為求輸贏,他身旁的人就為他叫囂助陣,當中有人提及謀殺。

白宮發聲明譴責這些言論號召謀殺猶太人是危險,令人反胃,大家要警醒,加以警惕。

白宮也強調,拜登總統表明,任何暴力、仇恨及反猶太的言論不容於美國,該名學生已經對自己這些言論道歉,校方現時禁止他進入校園。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。