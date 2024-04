【財經新聞】美國首季經濟增長率明顯放緩 通脹仍徘徊高位

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示,美國第一季的年度經濟增長率GDP明顯放緩,但通脹仍然徘徊在高位,未有顯著回落的跡象,這項數據發表之後,華爾街股市週四大幅波動,美股主要指數一度大跌。

根據聯邦商務部數據,美國第一季年度GDP經濟增長率經過通脹調整之後是1.6%,遠低於一季的3.4%,也明顯不及預期,但就業市場強勁帶動了消費市道,令今年初的經濟保持堅挺,但最大的隱憂是通脹仍然揮之不去。

美銀的經濟專家指出,這些數據顯示,經濟增長有些放慢,但仍然穩健。

這份報告幾乎沒有跡象顯示整體的經濟疲弱,不過問題是,經濟增長強勁之餘,伴隨的是意外加速的通貨膨脹。

數據指出,第一季消費物價指數,上升3.4%,幾乎是前一季漲幅的一倍,如果扣除食品和能源項目之後的這個核心指數就上升3.7%,因此證明了,聯儲局未能有效控制到通脹。

因此,金融市場對經濟「軟著陸」的講法似乎是言之過早,有經濟專家認為,最新的數據增加了經濟「硬著陸」的機會,當中通脹就是主要因素。

有分析認為,頑固的通脹,可能會令聯儲局等到起碼秋天才有機會開始減息。

有部份分析更認為,聯儲局不僅將高息口維持更長時間,甚至可能會調頭加息。

GDP數據發表之後,美股週四大幅波動,主要指數收市全面報跌。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。