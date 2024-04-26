【財經新聞】美國首季經濟增長率明顯放緩 通脹仍徘徊高位

April 26, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注

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(Pexels)

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示，美國第一季的年度經濟增長率GDP明顯放緩，但通脹仍然徘徊在高位，未有顯著回落的跡象，這項數據發表之後，華爾街股市週四大幅波動，美股主要指數一度大跌。

根據聯邦商務部數據，美國第一季年度GDP經濟增長率經過通脹調整之後是1.6%，遠低於一季的3.4%，也明顯不及預期，但就業市場強勁帶動了消費市道，令今年初的經濟保持堅挺，但最大的隱憂是通脹仍然揮之不去。

美銀的經濟專家指出，這些數據顯示，經濟增長有些放慢，但仍然穩健。

這份報告幾乎沒有跡象顯示整體的經濟疲弱，不過問題是，經濟增長強勁之餘，伴隨的是意外加速的通貨膨脹。

數據指出，第一季消費物價指數,上升3.4%，幾乎是前一季漲幅的一倍，如果扣除食品和能源項目之後的這個核心指數就上升3.7%，因此證明了，聯儲局未能有效控制到通脹。

因此，金融市場對經濟「軟著陸」的講法似乎是言之過早，有經濟專家認為，最新的數據增加了經濟「硬著陸」的機會，當中通脹就是主要因素。

有分析認為，頑固的通脹，可能會令聯儲局等到起碼秋天才有機會開始減息。

有部份分析更認為，聯儲局不僅將高息口維持更長時間，甚至可能會調頭加息。

GDP數據發表之後，美股週四大幅波動，主要指數收市全面報跌。

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