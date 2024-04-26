【灣區新聞】聖克拉拉縣家庭暴力案件激增 法庭聽證會被迫推遲（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

聖克拉拉縣家庭暴力案件激增，導致縣檢察官人手分散，法庭聽證會被迫推遲。

根據南灣新聞網站San Jose Spotlight，Santa Clara縣地檢官辦公室處理家庭暴力的案件，過去五年來增加了142%，從2019年每位檢察官處理76起案件，增至2023年每位檢察官處理184起案件，迫使必須調派其他組別來支援。

家暴案件增加的原因，包括疫情期間家暴受害者數量增加，案件因疫情而積壓。

防止家暴倡議者擔心，如果地檢官辦公室沒有人手處理案件，受害者要尋求保護令，或是禁制令過期怎麼辦？

與此同時，聖縣地檢官Jeff Rosen也要面對2.5 億元縣預算缺口，意味著辦公室資源將減少，每個人的工作量將增加。

Rosen在2月的預算提案中建議，將辦公室經費削減600萬元，包括取消空缺職位，和專家證人等服務費用。

他表示，被要求刪減預算，將對公共安全和正義的追求造成重大損害。

在過去幾個月，Santa Clara縣發生幾起富裕社區或高科技家庭發生疑似家暴致死事件。

Next Door Solutions Asian Americans for Community Involvement都為聖縣家暴受害者提供服務。

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