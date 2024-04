【灣區新聞】聖克拉拉縣家庭暴力案件激增 法庭聽證會被迫推遲（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖克拉拉縣家庭暴力案件激增,導致縣檢察官人手分散,法庭聽證會被迫推遲。

根據南灣新聞網站San Jose Spotlight,Santa Clara縣地檢官辦公室處理家庭暴力的案件,過去五年來增加了142%,從2019年每位檢察官處理76起案件,增至2023年每位檢察官處理184起案件,迫使必須調派其他組別來支援。

家暴案件增加的原因,包括疫情期間家暴受害者數量增加,案件因疫情而積壓。

防止家暴倡議者擔心,如果地檢官辦公室沒有人手處理案件,受害者要尋求保護令,或是禁制令過期怎麼辦?

與此同時,聖縣地檢官Jeff Rosen也要面對2.5 億元縣預算缺口,意味著辦公室資源將減少,每個人的工作量將增加。

Rosen在2月的預算提案中建議,將辦公室經費削減600萬元,包括取消空缺職位,和專家證人等服務費用。

他表示,被要求刪減預算,將對公共安全和正義的追求造成重大損害。

在過去幾個月,Santa Clara縣發生幾起富裕社區或高科技家庭發生疑似家暴致死事件。

Next Door Solutions Asian Americans for Community Involvement都為聖縣家暴受害者提供服務。

