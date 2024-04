【KTSF】

東灣Pleasanton市週三晚發生嚴重致命車禍,一輛汽車撞上路旁的大樹,車內一家四口全部死亡。

事發於晚上9時左右,地點在Stoneridge Drive附近的Foothill Road路段。

事故中父母與一對未滿15歲的子女身亡,當局尚未公布他們的身分。

