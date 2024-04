【KTSF】

一名27歲男子,涉嫌本月初在東灣Walnut Creek市中心的圖書館企圖綁架一名幼童,並藏有數百張兒童色情照片,已被當局起訴。

疑犯名叫Marc Alexander Simon,沒有固定居所,於4月16日被捕。

他被控於4月11日在North Broadway的圖書館內,企圖綁架和性侵一名幼童。

他被Contra Costa地檢署起訴兩項對兒童進行猥褻行為罪、企圖綁架和藏有600張兒童色情照片罪。

疑犯目前仍被拘押,保釋金定為200萬元,他將於5月3日出席聆訊。

