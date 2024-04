【灣區新聞】舊金山警方計劃在十個路口加派警員 打擊超速駕駛

【KTSF】

舊金山(三藩市)警方週四宣布計劃在十個路口加派警員,打擊超速駕駛的行為,這十個路口都是車禍經常發生的地點。

據SF Standard的報導,舊金山警方的最新舉措,源於公眾要求當局加強道路安全的呼聲日增,3月,一個四口之家在West Portal一個巴士站候車時,被一輛汽車撞倒,父母和兩名幼童遇害,事件促使市長布里德要求加強市內的道路安全,同時再次提出要實現Vision Zero的目標,目的是在10年內,將舊金山的交通意外死亡數字降至零。

不過,舊金山警方在過去十年發出的交通告票,卻由2014年的接近13萬張,減至2023年的5,100張,減幅高達96%。

究竟為何出現如此重大的跌幅,原因未明,舊金山警局領導層曾指出,警方人手不足,以及州法規定在處理交通檢控上要求更多文件,是造成交通告票簽發數量急降的原因。

不過,市參事Raphael Mandelman卻指出,原因其實與市府領導層把打擊其他罪案列為優先處理的項目有關,去年警方支付接近5千萬加班費,當中只有20萬是用於處理執行交通條例上。

根據舊金山警局的最新方案,局方將會在十個交通黑點加派警員執法,這十個路口分別是:

— Eddy街夾Polk街

— Larkin街夾Eddy街

— Geary大道夾Divisadero街

— Fulton街夾Park Presidio大道

— 9街夾Mission街

— Mission街夾Duboce大街

— Gough街夾Market街夾Haight街

— Market街夾Octavia街夾101公路

— 13街夾南Van Ness大街

— Geneva大街夾Mission街

在2024年首三個月,舊金山警方發出接近2,900張告票,今年發出的告票數量,應該會輕易超出去年全年的5,100張。

