【灣區新聞】舊金山警方計劃在十個路口加派警員 打擊超速駕駛

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舊金山（三藩市）警方週四宣布計劃在十個路口加派警員，打擊超速駕駛的行為，這十個路口都是車禍經常發生的地點。

據SF Standard的報導，舊金山警方的最新舉措，源於公眾要求當局加強道路安全的呼聲日增，3月，一個四口之家在West Portal一個巴士站候車時，被一輛汽車撞倒，父母和兩名幼童遇害，事件促使市長布里德要求加強市內的道路安全，同時再次提出要實現Vision Zero的目標，目的是在10年內，將舊金山的交通意外死亡數字降至零。

不過，舊金山警方在過去十年發出的交通告票，卻由2014年的接近13萬張，減至2023年的5,100張，減幅高達96%。

究竟為何出現如此重大的跌幅，原因未明，舊金山警局領導層曾指出，警方人手不足，以及州法規定在處理交通檢控上要求更多文件，是造成交通告票簽發數量急降的原因。

不過，市參事Raphael Mandelman卻指出，原因其實與市府領導層把打擊其他罪案列為優先處理的項目有關，去年警方支付接近5千萬加班費，當中只有20萬是用於處理執行交通條例上。

根據舊金山警局的最新方案，局方將會在十個交通黑點加派警員執法，這十個路口分別是：

— Eddy街夾Polk街

— Larkin街夾Eddy街

— Geary大道夾Divisadero街

— Fulton街夾Park Presidio大道

— 9街夾Mission街

— Mission街夾Duboce大街

— Gough街夾Market街夾Haight街

— Market街夾Octavia街夾101公路

— 13街夾南Van Ness大街

— Geneva大街夾Mission街

在2024年首三個月，舊金山警方發出接近2,900張告票，今年發出的告票數量，應該會輕易超出去年全年的5,100張。

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