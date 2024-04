【KTSF】

Pacifica警方正追緝本月初在Fairway公園附近懷疑縱火的亞裔男子,希望公眾能提供線索。

事發於4月10日1時半左右,Pacifica警方接報,指Rifle Range路發生一宗懷疑縱火案,有人目擊一名人士縱火,然後逃離現場。

警方透露,目擊者當時拍下疑犯的相片,他被指是一名亞裔男子,年約20至30餘歲,長髮紮馬尾,戴眼鏡,他被指身穿披肩或長袍,事發時被指持有一枝蒙古族的弓箭。

調查員稱,他3月曾多次到Rifle Range路的SF Archers射箭場。

任何人如能提供消息,請聯絡Pacifica警方,電話:(650) 738-7314。

