太多奇幻了!本次帶您深入探索西班牙的璀璨名城─巴塞隆納。有人稱這座城市為「高迪之城」,而高迪被譽為上帝的建築師。他是現代主義新藝術運動的代表性人物之一,作品遍布全城,其中有7項更被聯合國列為世界文化遺產。從巴特羅之家到米拉之家,再到二十世紀最不可思議的偉大建築聖家堂,高迪的建築充滿獨特的奇幻瑰麗色彩,讓人嘆為觀止。請勿錯過這次的旅程,一同感受巴塞隆納的魅力! #KTSF #KTSF26台 #KTSF26 #26台 #灣區走走 #鄭家瑜 #巴塞隆納 #高迪#聖家堂#巴特羅之家 #米拉之家 #AntoniGaudí #SagradaFamília

