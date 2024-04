【全國新聞】國家公路交通安全管理局勒令Tesla召回所有汽車維修自駕功能

【KTSF 周正鈞報導】

國家公路交通安全管理局正在調查Tesla車廠是否已經盡全力,解決旗下各車系的自動駕駛功能所存在的問題,並勒令Tesla召回維修全國所有的Tesla汽車。

國家公路交通安全管理局在去年12月表示,當局對約1000宗涉及Tesla「自動駕駛」功能進行了兩年的調查後,發現這項「自動駕駛」功能會給司機有種虛假的安全感。

數據顯示,在某些危險的情況下,這項技術可能會被誤用,導致車輛無法安全行駛。

因此,國家公路交通安全管理局勒令Tesla要召回維修全國所有的Tesla汽車。

而雖然在星期四晚,Tesla已發出軟件更新作為召回維修的措施,但這項更新是要車主主動選擇參與,並且可以很容易地略過,因此,國家公路交通安全管理局表示,現在正在開展調查,以進一步評估Tesla在報行這次召回維修的機制是否足夠。

