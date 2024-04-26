【全國新聞】多間大學續有聲援巴勒斯坦示威 校方指很多示威者並非學生

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 周正鈞報導】

美國各地大學校園內，學生對巴勒斯坦的聲援活動持續，各地警方已經逮捕了數百名示威者，多間大學的校方指，示威者當中很多不是學生，國會眾議長約翰遜到哥倫比亞大學現場視察後，指這些學生抗議活動有哈馬斯的支援，他不排除必要時國會會介入，撤銷對有關大學的聯邦資助，他也要求拜登總統派國民警衛軍去清場。

在波士頓的Emerson大學，有超過100人被逮捕，有學生會領袖要求校長引咎辭職。

Emerson大學學生會主席Nandan Nair說：「我們當選的學生領袖，將表決對Emerson大學校長伯恩哈特的不信任動議，並要求他辭職。」

現時各界對這些大學校長的批評越來越高，因為他們的校園成為了示威者紮營的地點和警方到場拉人，在Emory大學，週四至少有28人被逮捕，其中包括教授，但學生週五有更多的抗議。

Emory大學學生Madi Olivier說：「我認為這並沒有讓人氣餒，人們仍在抗議，仍堅定相信巴勒斯坦。」

雖然一些人在這些抗議中聽到了支援巴勒斯坦人的聲音，但其他人則認為，這些抗議已經變成反猶太主義，而各位大學校長並沒有盡力去阻止它。