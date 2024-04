【加州新聞】韓國進口急凍生蠔疑染諾沃克病毒 聖地牙哥33人生病

【KTSF】

加州衛生部呼籲大家不要進食一批由韓國統營市進口的急凍生蠔,因為懷疑受到諾沃克病毒(Norovirus)污染,至今導致南加州聖地牙哥有33人生病。

加州衛生部指出,有問題的急凍生蠔產自韓國統營市,由JBR公司包裝和發售,號碼是KR15 SP,可能附有Amazing Sea Brand的標籤。

這些生蠔透過Great Wall Seafood LA LLC,以及S.J.Distributors LLC兩間加州批發商,分銷到加州多家餐館以及零售超市,其中包括灣區部分自助餐餐館、火鍋店和海鮮餐館。

衛生部表示,3月尾到現在,南加州聖地牙哥縣有33宗感染諾沃克病毒確診以及懷疑個案,病人在三間餐館進食過生蠔。

當地衛生官員查證後,病人進食的急凍生蠔採摘於去年11月26日、今年1月4日以及2月15日,而這批生蠔可能是感染的源頭。

當局呼籲餐館和分銷商檢查存貨,不要售賣可能受到污染的生蠔。

當局表示,諾沃克病毒是傳染性很高的病毒,很容易透過受病毒污染的物件表面而人傳人,進食生蠔或未煮熟的蠔,都有可能感染病毒,症狀包括嘔吐、腹瀉、反胃和胃抽筋,懷疑感染諾沃克病毒的人,應該盡快看醫生。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。