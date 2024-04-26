【加州新聞】韓國進口急凍生蠔疑染諾沃克病毒 聖地牙哥33人生病

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加州衛生部呼籲大家不要進食一批由韓國統營市進口的急凍生蠔，因為懷疑受到諾沃克病毒（Norovirus）污染，至今導致南加州聖地牙哥有33人生病。

加州衛生部指出，有問題的急凍生蠔產自韓國統營市，由JBR公司包裝和發售，號碼是KR15 SP，可能附有Amazing Sea Brand的標籤。

這些生蠔透過Great Wall Seafood LA LLC，以及S.J.Distributors LLC兩間加州批發商，分銷到加州多家餐館以及零售超市，其中包括灣區部分自助餐餐館、火鍋店和海鮮餐館。

衛生部表示，3月尾到現在，南加州聖地牙哥縣有33宗感染諾沃克病毒確診以及懷疑個案，病人在三間餐館進食過生蠔。

當地衛生官員查證後，病人進食的急凍生蠔採摘於去年11月26日、今年1月4日以及2月15日，而這批生蠔可能是感染的源頭。

當局呼籲餐館和分銷商檢查存貨，不要售賣可能受到污染的生蠔。

當局表示，諾沃克病毒是傳染性很高的病毒，很容易透過受病毒污染的物件表面而人傳人，進食生蠔或未煮熟的蠔，都有可能感染病毒，症狀包括嘔吐、腹瀉、反胃和胃抽筋，懷疑感染諾沃克病毒的人，應該盡快看醫生。

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