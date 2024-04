【灣區新聞】San Mateo縣裁員和辦公室空置率持續升高（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

人工智慧和生命科學等創新產業仍持續看好,但中半島San Mateo縣,裁員和辦公室空置率則持續升高。

San Mateo報章The Daily Journal報導,根據商業地產服務公司Cushman & Wakefield最近的一份報告,從去年第一季到今年,San Mateo縣的創投略有下降,整個矽谷,甚至美國的整體融資也出現了下降趨勢,分別是45%和25%,從2023年底到2024年初,矽谷的融資交易數量有所增加,但與2023年第一季相比仍然較低。

該公司分析,創投數字其實沒有那麼糟糕,考慮到經濟形勢,資金水平處於穩定狀態,對於灣區的人工智能公司來說尤其強勁,但這些資本主要用於為訓練人工智慧模型所需的電腦能力提供資金,而不是用來僱用員工。

而這些情況也反映到,與科技等相關產業的辦公室空置率將持續上升。

總部位於Redwood City的Box公司,在75,000平方英尺的辦公空間,第一季仍有最多的轉租空間。

該縣的辦公室空置率年增長率約4%,但比去年底還是稍微下降些,高科技公司在讓員工重返辦公室方面,還面臨著獨特的挑戰,這是對商業市場產生負面影響的另一個因素。

在裁員方面,南舊金山的生物科技公司Genentech和Sanofi宣布裁員近600人,位於Brisbane的製藥公司Janssen,才開業不到兩年,也宣布關閉研發部門。

今年至今為止,San Mateo縣17個裁員公告,其中近一半來自生命科學公司,儘管通膨略為降溫,人們預期降息股市強勁,與一些鄰近縣,甚至全州相比,中半島的失業率保持較低,但該縣至今發布的裁員通知數量略高於去年,截至2月的3.7%的數字,仍然是2021年底以來的最高水平

