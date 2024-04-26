【灣區新聞】San Mateo縣裁員和辦公室空置率持續升高（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

人工智慧和生命科學等創新產業仍持續看好，但中半島San Mateo縣，裁員和辦公室空置率則持續升高。

San Mateo報章The Daily Journal報導，根據商業地產服務公司Cushman & Wakefield最近的一份報告，從去年第一季到今年，San Mateo縣的創投略有下降，整個矽谷，甚至美國的整體融資也出現了下降趨勢，分別是45%和25%，從2023年底到2024年初，矽谷的融資交易數量有所增加，但與2023年第一季相比仍然較低。

該公司分析，創投數字其實沒有那麼糟糕，考慮到經濟形勢，資金水平處於穩定狀態，對於灣區的人工智能公司來說尤其強勁，但這些資本主要用於為訓練人工智慧模型所需的電腦能力提供資金，而不是用來僱用員工。

而這些情況也反映到，與科技等相關產業的辦公室空置率將持續上升。

總部位於Redwood City的Box公司，在75,000平方英尺的辦公空間，第一季仍有最多的轉租空間。

該縣的辦公室空置率年增長率約4%，但比去年底還是稍微下降些，高科技公司在讓員工重返辦公室方面，還面臨著獨特的挑戰，這是對商業市場產生負面影響的另一個因素。

在裁員方面，南舊金山的生物科技公司Genentech和Sanofi宣布裁員近600人，位於Brisbane的製藥公司Janssen，才開業不到兩年，也宣布關閉研發部門。

今年至今為止，San Mateo縣17個裁員公告，其中近一半來自生命科學公司，儘管通膨略為降溫，人們預期降息股市強勁，與一些鄰近縣，甚至全州相比，中半島的失業率保持較低，但該縣至今發布的裁員通知數量略高於去年，截至2月的3.7%的數字，仍然是2021年底以來的最高水平

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