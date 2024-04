【灣區新聞】灣區有三間高中入選加州十大高中（視頻）

【KTSF】

加州十大高中排名,有三間位於灣區。

根據US News and World report,全加州公立高中的十大排名,有三間在灣區,分別是排名第7的舊金山的Lowell高中,排名第9的San Jose市Lynbrook高中,及排名第10的Gilroy市Dr. T.J. Owens Gilroy Early College Academy。

其餘的排名分別是:

第8位 Santa Cruz 的 Pacific Collegiate Charter

第6位 Wilmington 的 Harbor Teacher Preparation Academy

第5位 Carson 的 California Academy of Mathematics and Science

第4位 Cypress 的 Oxford Academy

第3位 North Hollywood 的 Science Academy Stern Magnet

第2位 Cerritos 的 Whitney High School

第1位 Riverside 市 Riverside Stern Academy

而同份報告的全美公立高中排名,第一位是Arizona州Peoria市的BASIS Peoria高中。

加州第一名的Riverside Stern Academy則全美排第10位。

