【灣區新聞】舊金山West Portal致命車禍路口應否禁私家車出入 居民意見不一

舊金山交通局(SFMTA)針對West Portal上個月發生一家四口致命車禍的路口,將做出重大的交通安全改變,包括禁止私家車通行,有關提議目前正在徵集社區意見,週三傍晚的一場外展活動上,有大批居民前來表示關切,對於提議意見不一。

舊金山Ulloa街夾West Portal街的這個路口,是否應該做出安全改變措施,引發大批當地居民關注,有市民質疑舊金山交通局的有關決定太過倉促,希望多一點時間了解。

West Portal居民Cynthia Skinner說:「我想知道是誰負責的,誰做了這個決定,我尚未收到資訊,為什麼這個政策來得這麼快?」

在這裡住了二十多年的這位居民也擔心,上個月造成一家四口人死亡的車禍還沒有公佈報告,市府便改變交通安全措施,這根本不能解決問題。

當地居民Pat Dunbar說:「他們根本尚未發布報告,關於為何車禍會發生在此,所以舊金山交通局尚未完成車禍的研究,就已經出台這項提議。」

對於居民的反彈,舊金山交通局的一位發言人回應稱,目前局方尚未做出任何決定,現在只是提供機會諮詢公眾。

Victoria Wise說:「我們仍在向社區大眾收集反饋,基於這些意見我們將檢視提案,看看是否需要作出一些改變,或許我們之前不知道的,或是大眾要與我們分享的。」

舊金山交通局稍早前發布的提案,包括該路口禁止私家車進入,以及附近路段禁止左轉,以保障行人安全。

這位民眾就表態支持有關提議,認為禁止車輛通行是一個折衷辦法,讓每個使用West Portal的人都更安全。

