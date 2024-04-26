【灣區新聞】舊金山West Portal致命車禍路口應否禁私家車出入 居民意見不一

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舊金山交通局（SFMTA）針對West Portal上個月發生一家四口致命車禍的路口，將做出重大的交通安全改變，包括禁止私家車通行，有關提議目前正在徵集社區意見，週三傍晚的一場外展活動上，有大批居民前來表示關切，對於提議意見不一。

舊金山Ulloa街夾West Portal街的這個路口，是否應該做出安全改變措施，引發大批當地居民關注，有市民質疑舊金山交通局的有關決定太過倉促，希望多一點時間了解。

West Portal居民Cynthia Skinner說：「我想知道是誰負責的，誰做了這個決定，我尚未收到資訊，為什麼這個政策來得這麼快？」

在這裡住了二十多年的這位居民也擔心，上個月造成一家四口人死亡的車禍還沒有公佈報告，市府便改變交通安全措施，這根本不能解決問題。

當地居民Pat Dunbar說：「他們根本尚未發布報告，關於為何車禍會發生在此，所以舊金山交通局尚未完成車禍的研究，就已經出台這項提議。」

對於居民的反彈，舊金山交通局的一位發言人回應稱，目前局方尚未做出任何決定，現在只是提供機會諮詢公眾。

Victoria Wise說：「我們仍在向社區大眾收集反饋，基於這些意見我們將檢視提案，看看是否需要作出一些改變，或許我們之前不知道的，或是大眾要與我們分享的。」

舊金山交通局稍早前發布的提案，包括該路口禁止私家車進入，以及附近路段禁止左轉，以保障行人安全。

這位民眾就表態支持有關提議，認為禁止車輛通行是一個折衷辦法，讓每個使用West Portal的人都更安全。

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